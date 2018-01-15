酒駕逃離現場被逮 駕駛酒測值1.02

李男所駕小客車四輪朝天，橫阻在車道中間，交通一度受阻。（記者張勳騰攝）

2018-01-15 14:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣53歲李姓男子，今天下午1點許駕小客車行經苗栗市龜山大橋路段時，不慎失控先擦撞中央分隔島再撞及路燈後翻覆，四輪朝天橫阻在車道上，李男疑因酒駕，負傷逃離現場，警方接獲報案，在300公尺遠的一處加油站發現他，酒測值高達1.02。

因撞擊力道大，整輛小客車橫阻在車道中間，整輛車受創嚴重，車內物品散落一地，甚至還有酒瓶，交通也一度受阻，行經車輛小心翼翼通過事故地點，約1小時後，才恢復交通順暢。

警方調查，李男疑先擦撞中央分隔島，再撞及路燈後翻覆，四輪朝天，前保險桿還掉落在對向車道，李男自行爬出後，逃離現場，救護車趕抵時，並未發現駕駛在場。

苗栗警方接獲報案，指李男出現在300公尺遠的一處加油站，隨即將他查獲。他右手臂嚴重擦傷，血跡斑斑，消防人員先替他簡易包紮，李男一度拒絕就醫，經多方勸說，才前往醫治，幸無大礙。

李男呼氣酒測值1.02，他向警方說，從昨晚就開始喝酒；全案將依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李男右手臂嚴重擦傷，隨後被送醫醫治。（記者張勳騰攝）

李男所駕小客車先擦撞中央分隔島，保險桿散落對向車道。（記者張勳騰攝）