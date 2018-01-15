119消防節前夕 林智堅與消防弟兄天公壇祈福國泰民安

119消防節前夕 ，竹市消防弟兄前往天公壇祈福國泰民安。（記者蔡彰盛攝）

2018-01-15 14:04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕1月19日消防節即將來到，新竹市長林智堅今天與消防局各級幹部赴天公壇上香祈福，祈求新年國泰民安，消防工作推展順利，消防人員值勤平安，林智堅市長表示，感謝天公壇玉皇大帝庇佑市民、義消弟兄守護城市安全，他上任來也投入8500萬添購搶救裝備，並將消防人力也自262人提升為306人，做消防弟兄值勤時最堅強的後盾。

林智堅表示，天公壇是新竹市重要的信仰中心，適逢119消防節，提前與消防弟兄共同向玉皇大帝祈求公共安全工作推動順利，感謝天公壇陳顯榮主委與管委會協助市政，長期以來捐贈消防局消防設備，包括救護車、消防車、雲梯車等，與市府攜手守護城市安全；同時，他也感謝義消總隊長、市議員鄭宏輝帶領義消弟兄，在救災救難時做打火兄弟強而有力後盾。

他指出，新竹市是幸福城市、更是宜居城市，但一切的前提都建立在公共安全之上，感謝眾人協力守護城市，他對消防工作格外重視，上任後共投入8500萬經費，添購雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，並將消防人力從262人，增加為306人，提升消防人力與裝備，也提升城市公共安全。

消防局長李世恭指出，消防單位為在地深入服務民眾的機關，結合天公壇的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。