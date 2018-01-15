囂張！「鳳山一哥」涉案在逃 照樣恐嚇被害人

洪男於雙九釣蝦場鬧事，一度被警方壓制在地。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-01-15 14:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市洪姓男子自稱「鳳山一哥」9個多月來犯下高市6起暴力滋事案件，目前因殺人未遂案在逃，竟恐嚇被他殺到命危的王男「出庭不要亂講話」，王男嚇壞心生畏懼，警方全力追緝洪男中。

警方調查，洪姓男子（26歲）自稱「鳳山一哥」，去年5月因懷疑女友劈腿，撂2、30人在鳳山區當街砸5車，連黃男開車經過也被攔下狂砸，嚇壞黃男駕車逃命、住戶夜不成眠。

他去年8月又於一家舞廳外幫友人助勢，竟率多人分持棍、刀，將王男打成重傷命危，加護病房急救2個月，才幸運撿回一命；10月一度被警方提報治平檢肅對象，被法官裁定3萬元交保。

沒想到洪男仍不知悔改，去年底與劉姓友人到前鎮區享溫馨喝酒，席間因劉男友人敬酒不慎揮到他，他反持刀刺傷對方，兩派人馬結下樑子，釣蝦場、檳榔攤砸店鬧事。

洪男也不甘示弱，撂10多人到蔡家尋仇，發現蔡男不在家，竟分持刀、棍等，砍傷、圍毆蔡弟，住院多日才返家，警方依殺人未遂罪嫌偵辦，循線逮捕20人送辦，主嫌洪男等3人卻未到案。

近來洪男因治平案件將開庭，他逃亡期間仍不知悔改，竟電話恐嚇一度被他殺到命危的王男，要他「出庭不要亂講話」，嚇壞王男心生畏懼，全案警方將擴大偵辦。

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