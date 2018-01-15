澎湖海巡隊查扣中國駁油船 截斷越界中國漁船補給線

中國駁油船現身澎湖海域，提供越界中國漁船補給。（澎湖海巡隊提供）

2018-01-15 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年冬季東北季風起，中國漁船就大舉越界澎湖海域捕撈，有時一待就數個月，原來有駁油船隨時穿梭補給，讓中國漁船有恃無恐；海洋巡防總局澎湖海巡隊今日實施擴大威力掃蕩，就查獲一艘中國駁油船海源638號，截斷補給線。

澎湖海巡隊調查指出，今日擴大威力掃蕩規劃2艘巡防艦艇（PP-10020、PP-10066艇），前往中國漁船常出沒處海域巡邏，PP-10066艇上午7時13分在翁公石西北22.5浬處（北緯23度51分、東經119度08分），距領海基線外21浬發現「海源638號」中國油船未經許可，擅自進入禁、限制海域經廣播數次命令停船受檢無效後，派優勢警力以強靠方式登臨檢查，並予以帶案押返隊部偵辦。

由於中國漁船在澎湖地區頻繁越界捕魚，經常利用海象惡劣或夜色掩護近岸避風或作業，澎湖海巡隊特別規劃於深夜時段主動出擊進行威力掃蕩，並鎖定小門西北及七美西南海域為重點掃蕩區域，果然在小門西北附近海域發現1艘疑似專門幫中國漁船加油的補給船，海巡隊不畏風浪強靠登檢取締「海」船來切斷中國漁船的補給途徑。

中國籍駁油船「海源638號」陳姓船長等7人，經海巡人員登檢並全程蒐證錄影後，全案依據違反臺灣地區與中國地區人民關係條例第32條及第80之1條將1船7人等押返馬公港隊部調查。

相關影音