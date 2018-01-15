狗兒突然竄出害騎士摔車 飼主過失傷害罪起訴

2018-01-15 13:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］賴姓女騎士於去年8月11日早上6點多，騎機車行經桃園市八德區忠義路、永豐路口，突然從路邊衝出一隻狗，她閃避不及摔車受傷，造成小腿骨折，右手、膝蓋、臉部都有擦傷，由於劉姓飼主疏於注意未使用牽繩，導致狗兒衝出道路害騎士受傷，桃園地檢署檢察官偵結依過失傷害罪嫌將他起訴。

劉姓飼主偵訊時坦承，當時確實沒使用牽繩，狗兒莫名往道路方向衝過去，他來不及抓住，行經的賴姓女騎士閃避不及摔車；賴姓女騎士事後到醫院驗傷提告，劉姓飼主可能面臨6個月以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。