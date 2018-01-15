西裝男當三隻手 菜市場連偷4天引公憤

警方當場逮捕正下手行竊的鄭嫌。（記者許國楨翻攝）

2018-01-15 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕鄭姓慣竊鎖定北區知名東興市場為犯案地點，穿西裝一派斯文模樣卻幹起三隻手，專趁民眾專心採買時，將放置於機車前置物箱的皮夾、零錢包等隨身小包迅速竊走，一連偷了四天引起婆婆媽媽公憤報警，上週故技重施時被休假員警發現活逮。

東興市場平時人聲鼎沸，但最近卻屢傳有竊賊利用民眾專心採買時伸出第三隻手，把民眾要採買的錢都偷了，引起不少騷動，市場管委會為緝賊積極提供相關監視影像給第二分局文正派出所後，鎖定騎單車穿西裝的60歲鄭姓慣竊佈線查緝。

果真西裝大盜上週又在差不多的時間，騎單車到市場內閒晃找尋下手目標，未料於行竊之際，碰上晨跑完到市場逛街的員警楊明和、許澄彰，二員原本是純粹利用休假到市場逛逛，才坐下吃早餐時，眼尖許員就看到鄭嫌熟悉的身影立即起身不動聲色尾隨在後，當場直擊鄭男下手行竊的過程，立刻衝上前逮捕，並呼叫派出所巡邏警力前來支援。

此時被害人仍毫不知情，直到警方與市場工作人員合力逮捕鄭嫌才知道自己被偷了，氣的破口大罵，警方當場人贓俱獲，在鄭嫌身上查獲竊取得逞的零錢包；鄭嫌供稱因缺錢花用，才挑選人潮眾多的市場下手，警方訊後除將全案依竊盜罪嫌送辦，並呼籲其他被害人指認。

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