欠22萬元停車費不繳 桃園欠繳大戶第2名車輛查扣拖吊

桃園分署執行官強制查扣桃園市欠繳停車費第2名的車輛。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-01-15 13:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］行政執行署桃園分署、桃園市政府交通局等單位，持續執行查緝欠繳停車費及長期霸占公有停車位的車輛，今早在桃園市中壢區接連發現，桃園市欠繳停車費「第2名」、「第7名」的車輛，分署執行官立即前往強制查扣，將車輛拖吊至桃園區富國路100號保管，如車主再不繳納，車輛將面臨拍賣命運。

桃園分署、市府交通局透過即時停車管理資訊，只要發現欠費車輛停進路邊停車格或公有停車場，隨即到場扣車，桃園市欠繳停車費大戶「第1名」、總計欠繳23萬多元的車輛，已於去年11月在龜山區被強制查扣，車輛霸占停車位長達3年。

累積欠繳22萬多元、名列「第2名」的陳姓車主，以及欠繳11萬多元、名列「第7名」的華姓車主，車輛今早分別被發現停放在中壢區元化路中正公園旁停車格、中壢區中豐路中央公園水岸綠廊旁停車格，被強制查扣時引來許多晨運民眾好奇圍觀。

陳姓車主的車子為1992年份的藍色TOYOTA，外觀保持良好，而華姓車主的車子為1994年份的白色中華貨卡；民眾說，白色貨卡已停放好幾天，占用停車格也讓其他民眾無法使用。

桃園分署表示，將持續執行欠費車輛追緝，也呼籲欠費車主趕緊自行繳納，以免愛車被強制查扣，甚至會面臨拍賣、強制扣薪、扣存或不動產，得不償失。