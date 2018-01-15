躲天花板鐵捲門的夾層泡棉 竊賊照被逮

林男躲在天花輕鋼架與鐵捲門夾層中被揪出。（記者許國楨翻攝）

2018-01-15 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕林姓慣竊因缺錢購毒侵入工廠偷東西，得手一堆電線及探照燈等贓物準備落跑時被屋主發現報警，他情急下躲起來與趕到警方大玩躲貓貓，最後在天花板輕鋼架與鐵捲門夾層中被發現揪出時，他竟驚聲尖叫大喊：不要打我，讓警方看了也覺得啼笑皆非。

警方調查，有多項毒品及竊盜刑案紀錄的45歲林男，上週五侵入北屯區一處半廢棄工廠行竊，除剪斷長達二百多公尺的電線外，連屋主為防竊最近才加裝的監視器及探照燈都不放過一併下手，此時住在工廠後方的顏姓工廠老闆發現住家突然停電，且聽到廠內傳來陣陣怪聲直覺有異報案，林男察覺遭人發現立刻將工廠大門反鎖躲藏。

台中市第五分局四平派出所巡佐楊聰恩、警員張育瑋等人獲報趕往，在門口發現林男來不及拿走的贓物，警方發現工廠佔地約350坪，分為3層樓，唯恐竊賊逃逸，經屋主同意不待鎖匠前來立即破門開始地毯式搜尋，在2樓廁所發現林男掉落手機以及腳印及手掌印，研判應是躲藏在天花板輕鋼架上，遂拿取鋁梯往上察看但未發現。

資深巡佐楊聰恩認為應躲在隱密處，又爬上鋁梯用其銳利眼神掃視，最後搜索近兩小時果真在輕鋼架與鐵捲門夾層中的一堆泡棉中發現躲在其中的林男，林男因害怕遭屋主毆打直喊：不要打我，一度又跳到一旁的輕隔間仍被揪出逮捕。

林男在警訊中先是辯稱，因怕遭法院通緝且天氣寒冷，才跑來這間工廠的天花板上取暖避寒，後來才改口供稱因缺錢購毒才鋌而走險；警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

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