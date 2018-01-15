愛情詐財》 「愛的禮物」卡海關 付30萬保證金才能拿

警方勸阻。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-15 12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕趙姓女子日前在臉書上遇到一名帥氣「英國哥」，對方以柔情攻勢取得她信任後，說要送一份包含9千美元的「愛的禮物」。不過，一名快遞公司員工與她聯繫，聲稱禮物卡在馬來西亞海關，要先付9950美金保證金才能領出；她前往銀行要匯款，所幸被保七總隊第一大隊警方識破這是詐騙集團手法，幫她守住積蓄。

警方表示，南投一名單身多年的50歲趙姓女子，日前在臉書上結識一名自稱是工程師的「英國哥」，對方近1個月來每天對她噓寒問暖，以柔情攻勢讓她掉入愛情陷阱並取得她信任，趙女深信遇上白馬王子，正在談一段遠距離的異國戀情。

不過，「英國哥」不久後告訴趙，想要寄一份「愛的禮物」給她，禮物內還包含9千美元現金（約台幣27萬），「我再來也會來台灣找你」。但隨即有一名自稱是「英國快遞公司員工」與她聯繫，還出示「出貨證明」，聲稱「愛的禮物」經過馬來西亞海關時被發現內有現金，必須繳交9950元美金（約台幣30萬）的保證金才能領回。

趙心急如焚，隨即依快遞員指示，前往台灣銀行埔里分行要辦理臨櫃匯款，但她期間神色慌張、不斷低頭看手機，引起行員與保七總隊警方注意。

警方上前關切詢問後，發現這是詐騙集團慣用手法，立即拿出相關案例來勸說；趙起先還不信，直到警方鉅細靡遺說出相關過程，她這才恍然大悟，發現自己落入愛情陷阱，氣得大罵「詐騙集團真可惡！」

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