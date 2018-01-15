抱醉女路邊脫褲 惡狼性侵未遂判2年10月

2018-01-15 12:04

〔記者項程鎮／台北報導〕台中女子小蓉（化名）找友人到居酒屋喝酒，小蓉因先前和男友吵架、心情不好，就多喝了幾杯，離開居酒屋時，已酒醉且步伐不穩，同行黃姓男子見有機可趁，把小蓉抱往花圃，讓小蓉坐在自己大腿上性侵未遂，最高法院維持台中高分院見解，依乘機性交未遂罪判處黃男2年10月徒刑確定。

判決指出，2016年5月25日小蓉找吳姓友人一起去居酒屋吃飯、喝酒，吳男再約被告黃男一起到場，3人喝到隔天凌晨0時20分左右，結帳離開時，黃男見站在居酒屋門口的小蓉醉到走路搖搖晃晃，色心大起，黃男不顧路旁有人，竟把小蓉抱上路旁花圃想非禮。

黃男先脫下小蓉褲子，再將小蓉放在自己大腿上，一邊對她狼吻襲胸摸臀、一邊搖晃彼此身體，接著黃男也脫下自己褲子，並在小蓉身後抽動，警方獲報到場，見兩人裸露下半身，大聲嚇止，黃男對員警辯稱：「不好意思」、「我們是男女朋友啦！」，小蓉則泣訴遭到性侵。

法官勘驗路邊監視錄影畫面，發現黃男主導性侵過程，還更換雙方姿勢，女方癱軟無力、被迫配合，台中高分院認定黃男趁人之危性侵，由於小蓉下體未驗出黃男DNA，且無法確認黃男完成性交行為，因此依乘機性交未遂罪，將黃男判刑2年10月，上訴後，被最高法院駁回定讞。