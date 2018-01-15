「連我媽內褲也敢偷！」 變態男1夜偷25件女內衣褲被逮

2018-01-15 11:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕19歲詹姓男子家住基隆市七堵區一帶，去年9月9日凌晨時，騎著腳踏車搜刮沿途鄰居掛在窗外的女用內衣褲，不分款式全部搜刮。偷到第6戶時，被屋主的兒子發現大喊：「連我媽內褲也敢偷！」拉住詹男，報警逮人，警訊後依竊盜罪將詹男送辦。被害女子們認為詹男年紀尚輕，不予追究。基隆地檢署日前偵結，予以緩起訴處分。

檢警調查，19歲詹姓男子深夜不睡覺，騎腳踏車在住處外閒晃。凌晨近2點時，偷走鄰居曬在一樓的胸罩、三角褲，一連偷了25件，全部裝進隨身的背包中。

未料，詹男搜刮最後一件內褲時，被19歲張男一把抓住，打電話報警逮人。

詹男向警方表示，因為一時好奇，才會連偷6戶，共得手25件胸罩、內褲。

19歲張姓男子說，案發當時還沒睡，發現有人在屋外鬼鬼祟祟，衝出來看，才知道有人偷媽媽的內褲。

詹男家屬也向警方及被害女子求情表示，詹男平日安靜乖巧，是為了紓發情緒和課業壓力，才會犯下錯誤，曾經帶他就醫，未料此次誤觸法網，希望大家原諒他。

檢察官偵訊後，認為詹男犯後坦承犯行，深感悔悟，被害女子大都表示他年紀尚小，不願追究或是願給他一次機會，決定予以緩起訴處分，緩起訴時間為1年，詹男必須立下悔過書，並支付國庫5千元。