為了毛小孩！動保護樹團體告前雙溪鄉長林讚枝涉詐欺

2018-01-15 11:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市流浪貓狗再生保護協會理事長張慧敏為了毛小孩不被排擠，募款在新北市雙溪區購地，不料，土地竟無對外聯絡道路，她今與台灣樹人會秘書長潘翰疆等動保團體到新北地檢署，按鈴申告指控，前新北市雙溪鄉長林讚枝涉與公務員勾結，以不實既成道路證明詐騙善款，害狗狗無家可歸，怒喊：「還錢，讓毛小孩有棲身之地」！

據查，人稱「張媽媽」的張慧敏經營「平溪張媽媽狗場」多年，原本在平溪租地約10年，地處偏僻沒擾鄰問題，因原地主往生後不能續約，有搬遷壓力，因而募款540萬，向林讚枝購買位於雙溪鄉三叉港段6筆土地。

張媽媽及潘翰疆指控，這6筆土地位處偏僻，僅有一條路與公路相鄰，張媽媽原本十分猶豫，但林讚枝保證有通行道路，若不能通行可用原價購回，後來更提出雙溪區三港里里長葉俊郎所開的「既成道路證明」，還附了一張由雙溪區所出示、有區長劉新民蓋印的函文，上面記載經實地查詢勘查，該道路確為既成道路，用以背書。

不過，張媽媽等人說，她因此受騙於2016年間將善款用於購地，鄰地地主卻出面抗議，表示對外道路為私人土地，還設置路障封閉道路，導致她無法進出，區公所原本有發函排除障礙物，但因地主提出訴願勝訴，至今仍無法使用土地。

張媽媽與潘翰疆等動保團體成員，今至新北地檢署按鈴控告林讚枝涉詐欺，另以既成道路認定非里長權限，依法是市府城鄉局及養工處權責，控告林讚枝、葉俊郎及劉新民等人涉嫌偽造文書，並於門口高喊「林讚枝還張媽媽錢」，張媽媽受訪時說，她只希望毛小孩有棲身之所，希望對方能夠還錢！