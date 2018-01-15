重機騎士左轉 對撞直行汽車身亡

2018-01-15 11:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨日傍晚5點多，38歲林姓重機騎士行進苗栗台一線與苗8線路口時，由北往南要左轉進苗栗高鐵特區，卻在路口與台一線南往北21歲周姓女子駕駛的自小客車對撞，撞擊力道之大，重機車殼噴飛，騎士當場倒地不起，緊急送醫仍不治。

警方表示，雙方皆無酒駕，當時雙向皆黃燈，初判事故原因是雙方皆搶黃燈，左轉騎士及直行汽車駕駛未及時注意來車，導致強烈撞擊，林姓騎士送往為恭醫院急救，但因臉部和小腿骨折，多處撕裂傷，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍不治。確切事故原因仍有待警方調查釐清。