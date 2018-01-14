用阿嬤家當倉庫 再用家人開的早餐店販毒

2018-01-14 21:07

〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓男子為籌措買毒費用開始賣毒，他為躲避查緝，以家人開設的早餐店為掩護，與人在店內交易，還將祖母家住處當作毒品倉庫。警方獲報追查逮人，先在他身上找到少量毒品，並在他祖母家住處起獲2公斤的毒品咖啡包；他辯稱「自用」，驗尿卻沒毒品反應，警方認定他涉嫌販毒，依毒品罪嫌送辦。

警方調查，26歲廖姓男子日前在酒店擔任經紀，但他在酒店上班期間染上毒癮，薪水入不敷出又戒不掉毒癮，索性自己也開始進行毒品買賣。他從上線進貨後，將毒品帶回台北市環河北路祖母家住處分裝，要與人交易時，再將毒品帶到同樣在環河北路附近、家人開設的早餐店，毒蟲則假裝成他朋友，佯裝來早餐店消費，趁機與他交易。

不過，警方日前破獲一宗毒品案，發現毒品來自廖，再進一步追查出他據點，兵分多路在他戶籍地、祖母住家、早餐店外埋伏，沒多久果然發現他騎車要返回祖母住家，當場將他逮捕。

警方先在他身上找到一小包K他命，隨後又在他祖母住家找到2公斤的毒品咖啡包，廖辯稱「這是自己要吃的」，但由於數量龐大，且他驗尿後沒有毒品反應，警方認定他販毒，儘管他又辯「有賣但是沒收錢」，但警方仍將他送辦，同時追查毒品來源。

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