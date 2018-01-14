少女追夢留字條逃家？警方家屬全力找尋

2018-01-14 21:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春17歲少女陳佳瑩10日放學後便與家中失聯，一度傳出面交物品遭拐走的謠言，但家人及警方鄭重澄清是留下字條後離家，但幾天來音訊全無，警方也呼籲少女的友人或民眾協助通報，讓家人知道孩子仍平安。

「阿公阿嬤心急如焚，趕快回家好嗎！」陳佳瑩的家人在各社群網站聲聲呼喚，就怕外面天寒地凍，衣服單薄的陳小妹會挨餓受凍，雖然已經向警方報案協尋，但少女似乎刻意隱蔽行蹤，至今難以獲取明確的手機定位。

陳小妹家人表示，孩子10日放學後留下2封信，強調「要外出打拼，不要找她」，書包和制服則放在學校附近超商，身上只帶兩百多塊便離開，事前都與家人相處融洽，只有前一晚舉動奇怪，突然跑去跟阿公阿嬤一起睡，隔天就離家失蹤，實在令家人擔心。

恆春警方指出，陳姓少女家人聲稱孩子留下「我要出去闖闖，不用找我」等文字訊息，沒有任何辭別動作便離開，擔心孩子遭到不測而報案；警方調閱陳女最後一次出現地點（恆公路上）周遭相關路口監視器，截至目前為止，尚未發現其行踨。

警方這兩天透過手機定位追查，發現陳姓少女10日16時30分許，使用最後一通手機發話位置在枋山鄉加祿段周邊，隨後關機至今，雖有傳言人在中部卻無證據，已通報各地警方積極協助查尋，目前正針對陳女交往對象全面訪查。