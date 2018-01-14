情侶吵架女友報案 意外送警通緝犯

2018-01-14 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕天上掉下來的禮物？陳姓女子酒後和胡姓男友鬧分手想搬離愛巢，怕男友攔阻請警方到場協助，沒想到警方查證2人身分時，赫然發現35歲的胡男因案被通緝，沒想到小倆口吵架竟意外讓男友詐欺通緝犯身分曝光，場面尷尬到不行。

台中市第三分局東區分駐所員警李青翰、林茂英上週晚間巡邏途中接獲民眾報案有糾紛需協助到場瞭解時，操外籍口音的陳姓女子對警方說：「我想離開這裡，想請你們保護我。」其在旁的35歲胡姓男友見警方到場則是一臉莫名其妙，急忙表示情侶吵架而已，不懂女友為什麼報警。

員警唯恐衍生家暴案件先安撫兩人情緒並查證2人身分，未料輸入胡男資料後警用電腦突然發出警示聲，顯示胡男竟是花蓮地檢通緝的詐欺犯，讓員警嚇了一跳；胡男向警方說，之前在花蓮開機車行，因為欠朋友錢跑來台中，已經很久沒回家了，前幾天花蓮家人曾向他提起有警察去找他，但沒告知什麼事，他也不以為意，沒想到被通緝了。

胡男並委屈地向員警表示，和女友在一起1年多，因女友從事酒店經理工作常需喝酒，兩人經常為此吵架，若非因機車行才剛開業不久經濟不穩定，也不會讓女友繼續從事這種工作。

至於還有酒意的陳女則是邊收東西邊向胡男嗆聲：「你這樣對我你會後悔的，大家好聚好散，如果可以不要再回來了。」警方則說，女子酒醒後若發現因為自己報警而害男友被抓，不曉得會不會很後悔；訊後仍將胡男解送歸案。