曾持刀逼人含排氣管吸廢氣 竟為60元再背一罪

2018-01-14 14:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子鄭柏堅因觸犯殺人未遂等罪被判刑，目前正在宜蘭監獄執行中。鄭男去年6月6日在基隆看守所期間，為了影印文件，竟向同房的卓姓男子表示，自己觸犯組織犯罪條例、殺人未遂等重罪，威脅他支付60元影印費。卓男心生恐懼，只好支付，隔沒多久就向看守所人員要求換房，案情因此曝光。基隆地檢署依恐嚇得利罪，將鄭男起訴。

38歲鄭柏堅於2015年4月某日，認為自己遭到譚姓男子背叛，夥同多名友人將他砍殺成重傷，更要求譚男口含排氣管吸入大量廢氣，導致被害人失血過多且一氧化碳中毒，險些喪命；鄭男另也觸犯違反槍砲刀械彈藥管制條例、恐嚇等罪，被基隆地方法院判合併執行9年5個月有期徒刑，併罰10萬元，其中5個月得易科罰金15萬元。鄭男上訴之後，被高等法院駁回，目前已在宜蘭監獄服刑。

鄭男卻在去年6月6日，為了影印自己的文件，恐嚇同房的卓姓男子，自己涉犯組織犯罪條例，還有很多支槍，隨後以卓男身分填寫「法務部矯正署基隆看守所收容人申請（報告）單」申請自費影印，逼卓男簽名，將從卓男的錢簿扣60元影印鄭男的文件。

卓男心生恐懼，擔心自身安危，只好配合鄭男在申請單上簽名，鄭男因此獲得60元不法利益。事後，卓男打報告請求主管調房，經詢問後才知道原因。

偵訊時，鄭男則坦承有用卓男的帳戶扣錢影印文件。檢察官認為，鄭男已經觸犯恐嚇得利罪，而且屬於累犯，向法官聲請加重其刑。