砸超商嗆「萬國的！」 警方趕到連忙致歉賠償

王男與店員推擠。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-14 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕36歲王姓男子今天凌晨酒後心情不好，跑到超商要買一瓶60元的蔘茸藥酒卻與店員起口角，他一氣之下在櫃檯將酒瓶砸碎，還嗆「我是萬國的！」（指西門町幫派萬國幫）店內一名顧客見狀，將全程錄下並報警，轄區警方趕到後到場，他態度大轉變，告訴警方他心情不好不是故意的，願意賠償店家，店家不提告。

警方表示，今天凌晨2點多，王姓男子酒後跑到台北市漢口街一家便利商店要購買60元的蔘茸藥酒，但他卻與店員起口角，氣得在櫃檯將藥酒砸碎，嗆說自己是西門町在地幫派「萬國幫」成員，還大罵店員三字經。

不過，當時店內一名女顧客見狀，拿出手機錄影並報警，王男見到女顧客錄影，也一度氣得上前罵「你在錄什麼」，但隨即又回去針對店員開罵「你不過是個打工仔」，並與店員發生推擠拉扯。

警方趕到後，王男卻態度龜縮，聲稱自己心情不好，頻向店家道歉，還拿出60元賠償。警方說，由於雙方互不提告，員警告誡王男不可再犯後讓其離去；警方也說，王男並非幫派分子，只是經常酒後大鬧超商，此次也非第一次鬧事。

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王男砸碎酒瓶。（記者王冠仁翻攝）