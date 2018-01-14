我想活！八仙受害者：堅強是偽裝 勇敢是大家幫助

八仙案害黃博煒全身燒傷面積達95％，四肢僅剩左手有些許功能。（記者項程鎮攝）

2018-01-14 12:07

〔記者項程鎮／台北報導〕八仙樂園塵爆案害人25歲黃博煒全身三度燒傷、面積達95％，截肢後才活下來，四肢僅剩左手有些許功能，他上午參加犯罪被害人保護協會活動時表示，八仙案發生後，外界都誇獎他很堅強，他坦言：「我在病房時的堅強都是偽裝！但我的勇敢是因為大家的幫助！」

黃博煒上午在犯罪被害人保護協會士林分會舉辦的「歲末寒冬犯保傳溫情」時透露，八仙案後，他被送到病房急救和住院時，「都在偽裝」，「深夜痛哭也不讓爸媽知道，怕爸媽傷心！」但他很懷念八仙發生時，他還能奮力爬出爆炸現場，「因為這是我最後一次用雙腳走路了！」不少在場人士聽到他這樣講，忍不住拭淚。

他還以自身經驗勉勵所有身障人士，他表示：「有志者不是從不失敗、而是從不妥協；未來的路，我會繼續走下去！」士林地檢署檢察長張清雲指出，黃博煒的努力和奮鬥鼓舞了所有人，也希望大家都能學習他熱愛生命、奮鬥不懈的精神。

黃博煒在鬼門關前走一遭，但他不放棄對生命的熱愛，還以觸控筆點字完成長達9萬字的「但我想活」書籍，另外，他也公布爬合歡山攻頂、以及打保齡球照片，他強調，這場意外改變了他的人生，希望用感恩的心、正能量來回饋社會大眾給他的支持。