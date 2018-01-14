找嘸代駕？ 董ㄟ酒駕送辦代價真大

江男被攔下警方立即以酒精感測棒檢測。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-01-14 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕江姓工廠老闆上週與友人到酒店續攤，酒酣耳熱準備散場之際，因為臨時找不到代駕只好硬著頭皮自己開車，未料返家途中邊開邊玩手機被警方攔下，他嚇到全身滿頭大汗央求網開一面，但警方仍依規定實施酒測，結果酒精濃度嚴重超標，除扣車並依公共危險罪嫌送辦。

台中市第四分局黎明派出所警員黃逸明、林忠毅當晚巡經南屯區惠中路與向學路口附近，發現一輛Infiniti 廠牌的百萬休旅車行車速度忽快忽慢，且車內48歲的江姓駕駛邊開車邊玩手機攔下盤查，未料對方一搖下車窗馬上竄出濃濃酒味，警方立即以酒精感測棒檢測，果然亮出有酒精反應的紅燈。

警方見江男雙眼充血，酒氣衝天要求酒測，此時江男已嚇到滿頭大汗，自招剛剛在酒店喝了4罐啤酒，知道酒駕是不對的行為，央求警察網開一面，但警方依規定實施酒測，結果酒測值高達0.92毫克，超過法定標準值甚多隨即帶回偵辦。

江男警訊中供稱，剛從酒店飲宴結束準備返回南區家中，因找不到代駕服務，但又趕時間，沒想到百密一疏，還是逃不過員警的查緝，懊惱表示沒找代駕結果代價更大!訊後全案依公共危險罪嫌送辦；黎明所長林照國表示，每一件酒駕都可能代表著一個家庭的破碎，任何理由都不是酒駕的藉口，警方取締酒駕絕對零容忍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆