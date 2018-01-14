違停佔道路遭開單 火爆男失控大街嗆警

2018-01-14 11:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮昨晚9點左右，一輛灰色自小客車違停在民族街馬路上，因附近人車眾多，嚴重阻礙交通遭民眾檢舉，警方到場依法開單，40多歲的林姓車主竟然暴怒對警方咆哮，嗆聲「憑什麼開我單，叫所長出來！」「附近攤商都違規全部取締！」警方好言勸阻，但林男仍情緒失控對7警怒吼，最後仍被帶回派出所。

竹南鎮民族街晚上攤販眾多，皆屬公所劃定合法擺攤區域，昨夜9點多，林男要到攤位內用餐，將小客車大喇喇停在大馬路上，占用近2/3個車道，嚴重阻礙車輛通行，警方接獲檢舉，到該路段逐一開單勸離，但要向林男開單時，林男突然情緒失控，不斷咆哮，對著在場7名警察不斷怒吼，警方還以擴音器好言勸導林男配合移車，但他仍不為所動。

林男堅稱自己將車停在白線上，嗆警「憑什麼開單」，並要求警方先將附近攤商都先開罰，並不斷怒吼「叫你們所長出來啦！」警方苦口婆心安撫他的情緒，並告知他併排停車佔用道路已是明顯違規，但林男仍然堅持不肯移車，與警方僵持，連一旁攤商、路人都看不下去將過程錄下po網，紛紛力挺警察執法，「違規在先還大小聲，直接抓去關一關啦！」

警方透漏，林男家住頭份，過去就是鄰居眼中的頭痛人物，過去也曾因交通違規與義警嗆聲、不滿隔壁湯包店人潮停到自家門口竟怒砸店，脫序行為多次鬧上新聞版面，這次又失控嗆警，再度引發網友群起撻伐。