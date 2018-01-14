抽走反對都更傳單 男子涉竊盜被起訴

位於基隆西岸高架旁的聯宏社區大樓因為結構老舊，住戶想要進行都更（記者吳昇儒攝）

2018-01-14 10:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓男子居住在成功一路的聯宏社區大樓中，因社區老舊，希望能夠透過都更案來改善，但社區內有部分住戶不願都更，便將拒絕都更傳單放置在其他住戶的信箱中宣傳。王男看見後，從信箱內的傳單取出，被鄭姓住戶發現，通知劉姓屋主，對王男提出竊盜告訴。基隆地檢署日前偵結，依竊盜罪將王男起訴。

位於基隆市仁愛區成功一路的聯宏社區大樓，是37年的老舊建築，地下室停車場樑柱鋼筋裸露、牆壁龜裂，曾被鑑定為「疑似危樓」，社區管委會向市府提出自主都市更新案，已有8成的居民同意，達到成立都市更新會的7成3門檻，若通過將成為基隆市自辦都更的首例，但仍有住戶不願同意都更，便在信箱放置拒絕都更的宣傳單。

檢警調查，64歲王男於去年8月30分行經社區內劉姓住戶信箱內，發現放有拒絕都更的傳單時，竟將傳單拿起，碰巧被鄭姓住戶發現，趕緊通知劉姓住戶，將人攔下，報警處理。

王男向警方承認，確實有從劉姓住戶的信箱內，取走反對都更的傳單。警方認為，王男從他人信箱內拿走傳單的舉動，已經涉犯竊盜罪嫌，將他移送基隆地檢署法辦。檢察官認為，王男意圖竊佔劉姓住戶信箱內傳單，已經觸法，便將他起訴。

基隆地檢署發言人周啟勇表示，一張小小的傳單，如果看完之後放回去，將構成使用竊盜，但因沒有竊佔意圖，可能不會構成刑事犯罪，但住戶仍可進行民事求償；王男在取走傳單被發現時，會被認定有竊佔意圖，所以構成刑法上的竊盜罪，因此檢察官才會依法起訴。