夜店拉K被噴辣椒水 毒男狂刺安管右胸判刑3年半

2018-01-14 10:23

〔記者吳政峰／台北報導〕江姓男子前年在夜店包廂拉K，被安管噴辣椒水制止，江男失心瘋暴怒，朝安管右胸連捅兩刀，被依殺人未遂罪起訴，但法官認為江男不只捅胸，還一併刺了四肢，主觀上無殺人故意，改依重傷害未遂罪判刑3年半，檢方覺得不可思議，上訴求重判，但最高法院認為原審事實認定無誤，駁回其訴，全案確定。

江男與友人前年到北市一間夜店消費，席間在包廂內拉K，臭味薰鼻，引來安管關切，雙方發生肢體衝突，安管遂掏辣椒水噴灑，反而激化現場情緒，江男抄起一把折疊刀反制。

江男朝安管右胸連捅兩刀，安管不支倒地，江男不放手，又把利刃刺向其腳部，友人見狀趕緊制止，安管負傷逃離並報案。

檢方認為，胸腔內有許多臟器，江男卻猛刺兩刀，主觀上有「縱致被害人於死亦在所不惜」，依殺人未遂罪起訴，一審法官認為事證明確，判刑6年6月。

江男認為刑度太重而上訴，二審認為，安管不只胸部受傷，四肢也有傷勢，代表江男並不只針對致命部位攻擊，主觀上無殺人意圖，改依重傷害未遂罪判刑3年6月。

檢方接到判決書，覺得改判理由沒有說服力，上訴最高法院，指江男先插了第一刀，拔出來又補了第二刀，並攻擊其他部位，有殺人不確定故意。

最高法院表示，江男與安管素昧平生，並無嫌隙，且安管負傷離去時，江男並未持刀追擊，應無殺人犯意，因此認定原審判決無誤。

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