槽車疑太高重又過彎快 中山高匝道口翻車

2018-01-14 10:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今早8點左右，中山高速公路銅鑼交流道東側引道北上出口，一輛槽車疑因車體高且過重，加上下匝道口時過彎車速太快，整輛槽車翻覆，車上載運物質為爐石粉，用於水泥材料，非有害危害物質，也並無外洩；車上47歲朱姓男子及44歲吳姓女子受困。

苗栗消防隊獲報後出動銅鑼91、16、11車、苗栗51、91車，約半小時將受困傷者救出，朱男左前額撕裂傷，左手手指頭切割傷，吳女左胸疼痛，口腔撕裂傷，意識皆清楚，隨即送大千醫院急救，現場狀況也迅速排除，未造成嚴重回堵。