無照男遭開單突爆粗口 警的態度讓民眾超驚訝

2018-01-13 15:02

［記者陳恩惠／台北報導］因酒駕已遭吊銷駕照的52歲柯姓男子，昨天下午3時40分騎車載兄長搭捷運，見台北市大同警分局警備隊員警張益瑋在路口執勤，上前詢問是否能臨停時，反遭張員察覺有異，根據車號發現柯男無照駕駛，當場開出告發單，柯男獲悉暴怒，連續以多字經等國罵辱警，還摔車、甩筆拒簽；張員體諒他近期喪母，不予追究公然侮辱罪嫌，好聲好氣對待柯男的態度，讓路過民眾大讚張員的「好脾氣」。

「先生，你的駕照都被吊銷了ㄟ！」「嘸喔，我今嘛酒都袂喝。」張員見柯男答非所問，立刻詳細解釋「你沒駕照，我得依規定舉發，要趕快去補考，要不然你可以騎不用駕照的電動輔助自行車。」柯男見張員遞上告發單要他簽收，立刻變臉大罵「x你娘！現在警察都很好，你怎麼還硬要給我開？我只不過是送兄長來坐捷運，跟你問一下而已。」

張員聽到柯男爆粗口，仍好聲好氣勸說「大哥你就是無照駕駛啊」，柯又連飆國罵「x你xxx、恁老阿xx」，甚至怒摔機車，還將筆甩在地上拒簽，張員見狀非但不生氣，反而勸起柯男不要激動，同時向他宣讀告知罰單要求在2月11日前到案的訊息，柯的兄長趕緊上前連連道歉並教訓柯男怎麼可以「不禮貌」，柯男才心不甘情不願牽起機車。

事後這一幕遭路過民眾po網爆料「男子疑似遭取締違規，對著警察怒罵至少10次『暗陰陽雞排』，這位阿sir脾氣實在太好，一點也沒有動怒，最後還是讓這位男子離去」；張員表示，考量柯男收到罰單情緒會不好，加上柯母不久前才過世，體諒柯男因此有較大的情緒反應，決定暫不追究公然侮辱的部分。