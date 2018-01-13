未成年「向錢看」淪詐欺車手 員警看了直搖頭

2018-01-13 14:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣刑警大隊聯手桃園、中市警方與刑事局電偵大隊偵一隊破獲假冒檢警少年車手集團，落網的8名涉案車手，年紀最大19歲，為首的葉姓少年更只有17歲，年紀輕輕就因「向錢看」誤入歧途，承辦幹員看了直搖頭。

嘉義縣民雄警分局去年11月底接獲大林鎮70歲陳姓民眾報案，指稱接到佯稱慈濟醫院人員的電話，對方表示有人持陳翁老婆健保卡申請醫療補助，接著假冒健保局專員、員警、檢察官3種身分告知陳翁健保卡被冒用，要求提供名下帳戶由台北地檢署監管並交付提款卡、密碼。

陳翁被詐騙集團唬著團團轉，依其指示交付提款卡、密碼，事後發現帳戶內225萬元被提領一空，才驚覺受騙，縣警局責由刑警大隊偵一隊、民雄分局成立專案小組，並商請刑事警察局電信偵查大隊支援，共同偵辦。

專案小組清查調閱監視器、提款影像等事證後，發現以18歲簡姓犯嫌與葉姓少年為首的詐欺車手集團，利用手機通訊軟體臉書好友中私訊吸收想賺錢的許姓、蔡姓、謝姓等多名學生及青少年，負責提領詐騙款項。

簡姓犯嫌供稱與葉姓少年負責吸收及指揮旗下車手，前往嘉義、台南、台中、桃園、台北等地取得被害人提款卡，再由許姓、蔡姓等少年提款車手，提領得手的贓款再交付葉姓少年車手頭，車手則可抽取1%至3%佣金。

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