無照男撞倒小學生落跑 還好有刑警直擊追上活逮

2018-01-13 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子騎車撞到放學的小四男童，未料不僅未停車察看，還牽著機車快步落跑，整個過程被剛好正在附近埋伏辦案的第二分局偵查佐張育群直擊，立即騎車追上前當街逮人，陳男辯稱因無照騎車才急著離開，警方痛斥這是不負責任的行為，並質問「如果是你的小孩被撞倒對方又落跑，做何感想」。

張員上週在路上埋伏偵辦案件，行經北區健行路與大義街口，突然看見1名省三國小的小四男童，遭38歲陳男騎車撞傷倒在路邊，張員見狀立即撥打119，請求調派救護車前來協助，並安撫男童「先不要動，救護人員等等就來！」

未料正當張員要詢問陳男狀況時，只見陳男牽起倒下的機車，準備發動引擎逃離現場，但因機車撞及學童滑倒後已無法發動，竟異想天開徒步牽著機車離開，碰巧該分局永興所警員陳倚文巡邏經過，立即下車接手照顧受傷男童，張員則騎機車追趕上去，隨後在健行路與永興街口示警攔下。

張員當場表明身分，並斥責陳男為何撞傷學童都沒上前察看就擅自離開現場，陳男辯稱，因為駕照已經被吊銷，所以才會想逃離現場，員警斥責這是不負責任的行為，所幸手腳挫傷的男童經送醫治療後無大礙，但家屬對陳男騎車撞了小孩後還準備逃逸，感到非常憤憤不平，堅持提出傷害告訴，訊後全案依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。

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