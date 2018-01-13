網購兩組保險套 害羞男遭詐萬元

2018-01-13 12:59

〔記者邱俊福／台北報導〕1名24歲陳姓業務員，去年10月間在「瘋狂賣客」購物網站上，購買兩組特價516元的保險套，本月初卻接到假冒網購客服的詐騙電話，指因員工記帳錯誤，導致訂單變成重複訂購20組60枚保險套，必須依指示操作自動提款機才能解除設定，陳男依言操作，結果被詐1萬4989元。刑事局今天呼籲網購族務必提高警覺。

警方表示，陳男的個性較為內向，對到實體店面購買保險套感到害羞，尤其若遇女店員結帳，更令他面紅耳赤，因此習慣以網購來避免窘境，剛好「瘋狂賣客」網站打出特惠組，立刻下單訂購，詎料過不到兩個月，客服卻以來電顯示為+886-2-25092937的電話，表示訂單誤植為訂購20組60枚保險套。

當時陳男心想，就算年輕力壯，1週用2、3枚也要用大半年，決定選擇退訂。對方則表示，已將購物資料轉給金融機構以取消交易，不一會兒，陳男接到自稱某銀行的楊姓客服人員來電，要陳男到自動提款機依指示操作，來解除重複扣款設定。

陳男不疑有他，依指示操作，卻發現戶頭被轉出1萬4989元，驚嚇之餘再回撥給楊姓客服已無法接通，乃另行查詢撥打銀行的客服專線，始知遭詐報案。

警方表示，解除分期付款設定詐騙從去年高居各詐騙類型之冠，延續至今年，今年第1週就發生215件，其中「瘋狂賣客」占53件、「小三美日」11件，分別為高風險賣場的冠亞軍，除將持續要求各賣場加強資料庫安全防護措施外，再次呼籲，來電顯示前有+號者應提高警覺，並且切勿依照任何人指示操作自動提款機、購買遊戲點數或匯款。

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