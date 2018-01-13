為了喝豆漿都露餡 毒友飆罵酒駕男「你是豬喔」

2018-01-13 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子酒後開車載洪姓友人到豆漿店買晚餐，結果違規停車遭盤查，員警發現陳男身上散發濃濃酒味要求酒測，連同車的洪男也一起帶回，查出2人都是毒品案列管人口，果然在洪男身上起出K他命、毒咖啡包等毒品，氣得洪男當場飆罵陳男「你是豬喔，被你害慘了」，警方不禁調侃「不要龜笑鱉無尾了」。

台中市保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰等4名員警前天巡經西屯區文心路與西屯路口時，發現一輛自小客車疾駛至豆漿店前停車，副駕駛座21歲的洪姓乘客迅速下車步行至店內買東西，警方見該車紅線違規停車，上前盤查，發現25歲的陳姓駕駛身上帶有酒氣，詢問是否飲酒，他見無從辯解，坦承喝了一罐啤酒。

員警請陳男隨同返回進行酒測，並請下車購物的洪男也一同前往，經查驗身分後發現2人均是毒品列管人口，立即詢問「你們有沒有攜帶毒品」，2人信誓旦旦表示「沒有」，陳男還急忙撇清說「我只有喝酒，沒有吸毒啦」，警方仔細檢視2人全身，發現洪男外套口袋明顯鼓起，要求掏出來查看，果然起出K他命7包（20.49公克）、毒咖啡包1包（8.28公克）。

洪男坦承持有毒品，但對於被好友酒駕連累，氣得當場飆罵陳男「你是豬喔，被你害慘了」，警方聽了也啼笑皆非，訊後全案依毒品罪嫌送辦，至於陳男因拒絕酒測，依法扣車並開出9萬元罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆