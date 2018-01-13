溪湖槍擊案嫌犯帶槍投案 疑小弟護大哥擊斃竹聯幫份子

2018-01-13 12:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化有「溪湖金錢豹」稱號的小莓視聽館，8日凌晨發生男子李源翔遭槍擊致死案，警方經追查，發現56歲賴姓男子涉有重嫌，賴男多日躲緝，昨日下午4點半突然帶著郭姓、陳姓2名小弟與作案槍枝到溪湖分局投案，他向警方供稱，與死者有糾紛，當晚前去對質時起口角，郭姓小弟認為死者要對他不利，先發制人開槍。警方訊後，將3人依殺人及槍砲等罪嫌移送地檢署，今早6點聲押獲准。

警方調查，死者李源翔（39歲）為竹聯幫份子，活躍台中地區，不過酒後經常與人起爭執，去年10月才因犯恐嚇取財罪刑滿出獄。賴男與死者原是好友，但死者質疑曾遭賴男出賣心生不滿，事發前夕兩人曾在電話上溝通沒結果，後來賴男得知李源翔在小莓視聽館，便帶著郭姓（33歲）、陳姓（36歲）小弟前往理論。

郭男向警方供稱，7日晚上從台南到彰化找賴男，3人在賴男經營的薑母鴨店聚餐，後來陪同大哥一起到溪湖喬事情，雙方對質到一半，死者猛然站起，他以為對方要拔槍對大哥不利，於是拿出預藏手槍朝李男射擊。子彈擊中死者左胸部，造成心臟大量出血死亡。

記者調查死者李源翔原名鄭源翔，綽號喇叭，對外自稱竹聯幫南尊會長，涉嫌組織暴力討債集團，教嗦小弟潑漆、放鞭炮，甚至趁被害人外出時，打電話要求與在家的小孩對話進行恐嚇，102年9月遭員林警方偵破。不具名警方也說，死者酒後常出狂言，在外樹敵無數。

溪湖分局副局長林神改表示，事發後警方成立專案小組，清查出郭男由賴男載至嘉義，再搭白牌計程車回台南，賴、陳兩人則在彰化四處躲藏，本預計近日進行捉捕，昨日下午賴男卻帶著2名小弟，連同作案的制式克拉克手槍1支及10發子彈向警方投案。警方偵訊到晚間11點，依殺人及槍砲等罪嫌，移送彰化地檢署繼續偵辦。

（13：31 更新）

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