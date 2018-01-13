警方獲報到場採證。（記者許國楨翻攝）

2018-01-13 12:08

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子到台中接受款待酒店喝酒，結束後原本要回下榻旅店休息，疑太醉忘了回飯店的路，反而在路上遊蕩，期間還抽出腰際皮帶揮舞，砸毀停在路邊的3輛百萬進口名車，警方獲報調查，鎖定住台北的陳男涉嫌，昨晚通知到案說明，陳男起初堅決否認鞭車，經警方出示監視畫面等證據，陳男當場啞口無言，還將面對高達18萬的車輛維修賠償金。

11日凌晨，台中市西區華美街、明義街口有包括2輛BMW和1輛Infiniti Q50S的3輛百萬進口名車遭人以皮帶鞭車破壞，造成擋風玻璃破裂、後視鏡毀損，車主一早發現愛車遭砸，氣得向台中市第一分局公益派出所報案，警方隨即封鎖現場，通知鑑識小組到場採證，並調閱週邊監視器釐清。

經過比對分析，發現住台北的30歲陳姓男子涉有重嫌，昨晚通知他搭車南下到案說明，陳男起初只表示有來台中，堅決否認鞭車，員警將蒐證所得全數攤開，陳男當場傻眼、改稱太醉沒印象，還說一早醒來發現睡在台灣大道的公車站也嚇了一跳，趕緊叫計程車回台北，直到警方通知才知道鑄下大錯。

警方調查，陳男當晚與友人一起到某酒店飲酒，結束後原本獨自要回下榻的旅店休息，疑因飲酒過量忘了回飯店的路，反而在台灣大道、華美街等處遊蕩，期間還抽出腰際皮帶揮舞，致毀損停在路邊的自小客車。

警方隨後通知受害車主協助調查，3人均表示車損由陳男負責修復暫不提毀損告訴，陳男得知3車修復費用高達18萬元後當場啞口無言，除了搖頭嘆氣，也直呼不敢再喝酒了！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（白）

上傳完成:【2310859_鞭打名車好威！酒醒接18萬維修帳單超傻眼】

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