瀕絕金剛鸚鵡折翼 警呵護安度寒夜

員警細心照顧受傷的鸚鵡，助牠度過寒冷的冬夜。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-13 11:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山警分局深水派出所員警日前獲報，有一隻受傷的鸚鵡出現在民眾貨車後斗，員警據報前往處理，將鸚鵡帶回派出所後，因時值14度寒冬，也找不到動物醫院幫忙救治，員警自掏腰包買鎢絲燈泡幫忙取暖，幫這隻受傷的鸚鵡安度寒冬，隔天再交給動保人員帶回處理。

警方指出，9日傍晚獲報，燕巢區深興路有一隻受傷的鸚鵡出現在民眾貨車後斗，員警趕到現場後，發現一隻羽毛色彩艷麗且鳥喙厚實的鸚鵡，但牠左側翅膀不明原因受傷，疑似骨折導致無法動彈展翅，滿地鮮血，奄奄一息待在原地。

員警企圖從鸚鵡身上找尋腳環或信物等飼主聯絡資料，無奈鸚鵡身上沒有類似物品，同時間警方查證後得知，該金剛鸚鵡是屬二級保育鳥類，瀕臨絕種、極其珍貴。

由於當晚寒流來襲，氣溫驟降至14度，派出所地處偏僻山區，入夜後體感溫度必定更低，加上鸚鵡身受重傷嚴重失血，員警擔心鸚鵡因外在因素而導致失溫死亡，分頭準備雜糧及水給牠補充能量，並將鸚鵡安置於厚紙板紙箱內，協助牠加蓋衣物。

此外，警員們更集思廣益想出以早期農民照顧小雞，都用鎢絲燈泡幫忙取暖的方式，便特地到五金行自掏腰包買鎢絲燈泡使用發熱供鸚鵡取暖，讓牠安然度過寒夜，隔天一早交給動保人員進行處置；這次難得的「救援行動」，畫面PO在派出所臉書上，竟意外衝出高瀏覽率，民眾關心留言也超過數十則，有民眾大讚「警察真好心」、更有民眾直呼「警察真不好做！辛苦了！」協助轉分享貼文也高達50多次。

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