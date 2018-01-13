男血糖過低快昏厥車停路邊 兩分局灑警網聯手救

2018-01-13 11:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕68歲楊姓男子開車行經鳳山區，因血糖過低快昏倒，硬拖著虛弱身體將車開到路旁後，電話求助妻子，妻子趕緊跑到新興分局中山所求救，兩個分局員警聯手搶救，花了近1小時找到車子，通知救護車將楊男緊急送醫，家屬今到派出所向警方道謝。

中山所今表示，楊妻（44歲）前晚匆忙走進中山所，急切地告訴備勤警員蔡宥騰，「拜託你們救救我先生」！因為她剛接到丈夫求助的電話，她說，丈夫有有血糖過低的症狀，可能過不久會昏倒路邊甚至撞車，十分擔心丈夫的安危。

她告訴員警，丈夫掛電話前表示，汽車停放在鳳山區鳳松路上，她憂心發生意外，急得像熱鍋上螞蟻。新興分局立即聯絡鳳山分局勤指中心，依照楊男駕駛的車牌，通報該路段轄區文山派出所派員前往查看。

員警蔡宥騰也拿著給楊男補充血糖的餅乾、飲料，駕駛巡邏車快速前往，一路上鳴著警笛，從新興分局中山所奔往鳳山分局文山所的轄區鳳松路，不到半小時就到達，幸好開車途中，文山所警員王正吉等員發現這部併排停放在路邊的楊男車子，除通知救護車載往長庚醫院急診室，也用楊男的手機回報家人平安。

楊男經醫院救治處理後，症狀紓緩許多，今與妻子親自至中山所道謝，他表示，當時獨自開車前往鳥松的路上，因血糖過低而逐漸全身無力，幸好用最後的力氣將汽車停在路邊，等待救援，楊男表示從未求助過警方，對於2個分局的聯繫與合作，感到印象深刻，當晚便把這永生難忘的遭遇PO到臉書。

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