台商涉賣油給北韓 法務部首次「斬金流」祭金融制裁

韓國日前查扣一艘涉嫌轉運石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號，台灣油品商陳世憲涉案。（路透）

2018-01-13 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓日前查扣一艘涉嫌賣石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號，其負責人台灣油品商陳世憲涉案，對此，法務部昨天對陳祭出金融制裁，決議依資恐法第4條對他及他在國內外的公司施以制裁。

綜合媒體報導，陳世憲被指涉入賣油給北韓，外交部日前表示，將會配合國際制裁北韓，相關部會已陸續依聯合國對北韓相關決議，對我國管轄範圍內各項可能涉及資助北韓的船舶及個人等進行調查。

法務部昨天召開「反資恐防制的專案會議」，出席人員也提供陳世憲涉嫌資恐的情資，會中決議，依資恐防制法規定，首度啟動目標性金融制裁措施，對陳及他的海外公司祭出金融制裁。

在法務部公告制裁內容後，陳世憲名下的資產將凍結，且不能使用信用卡、不能自帳戶提款、不能買賣股票、保單等，而他在馬紹爾及英屬維京群島的2家公司，都將由主管機關通知所在國相關制裁行動。

南韓日前查扣一艘違反國際禁令、涉嫌暗中轉運石油給北韓的香港籍貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號，高雄地檢署接獲情資，指租用涉案貨輪的幕後油品商為高雄人，日前傳喚涉案油品商陳世憲到案，陳否認要輸出油品給北韓，訊後被依涉嫌偽造文書虛偽登載運輸油品出口目的地，諭令150萬元交保。