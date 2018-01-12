「再不穿褲子就幹妳！」 她遭惡夫剃頭強暴

2018-01-12 22:49

〔記者王捷／台南報導〕阿滿（化名）遭到丈夫家暴，3年前分居後，有天在路邊被丈夫強拉上車，一路扯髮、撞頭爆打，丈夫將阿滿帶回南部老家，扯破衣褲，阿滿的婆婆看不下去，拿褲子給阿滿穿，但阿滿已經無力穿衣，丈夫竟嗆「再不穿褲子就要幹妳」，還揚言要將阿滿頭髮剃光，讓他無顏再找其他男人，最後對阿滿強暴得逞，二審法官依據家暴妨害性自主等判丈夫5年徒刑。

阿滿結婚不久就遭丈夫家暴，直到3年前才向警方報案，並與丈夫分居，但丈夫不死心，每天在市區亂繞，持續尋早阿滿下落，沒想到阿滿搬家才剛滿一年，碰巧被丈夫在加油站堵到，強拉上車。

判決書指出，阿滿供稱，她被拖上車後，褲子、內褲因此被撕破，在車上，丈夫扯她頭髮，抓著她的頭撞玻璃、置物箱等，她摸到鋁棒，想擊破車窗求救卻失敗，又換來一陣爆打。

丈夫載著阿滿打算回老家，途中曾下車買檳榔，阿滿趁機求救再度失敗。丈夫載他回家後，又徒手開始毆打，認為阿滿與他分居後，與他人有染，接著拿出剪刀減阿滿的頭髮，揚言要將她剃光頭，施暴期間，阿滿褲子被扯破，下半身全裸無力反抗，倒在客廳，阿滿的婆婆聞聲見狀，趕緊拿褲子丟給阿滿。

丈夫打完阿滿後，看她下半身全裸倒地，斥喝她穿上褲子，不然就要對她性侵，之後阿滿無法抵抗，遭性侵得逞，完事後丈夫熟睡，阿滿見有機會逃跑，才奪門報案。雖然丈夫認為是合意性交，不滿一審判決上訴，但二審法官不願相信丈夫說詞，判處5年多徒刑。