萬元手機飛了？ 警察「人臉辨視」找到失主歸還

2018-01-12 22:21

〔記者黃文瑜／台南報導〕高科技「人臉辨視」，除了提高「資訊」安全性外，竟然也能幫民眾找回丟失手機！台南一名40歲的蔡姓男子昨日不小心丟了新買的手機，有民眾好心將他的手機撿到派出所，不過手機無法解鎖就無法從男子的通話記錄聯絡相關家人，最後警方想到用「人臉辨視系統」找到蔡男，聯絡他到警局取回手機。

蔡男在下班回家時，因把手機放在外套口袋中，不知道為什麼會彈出掉在路上，手機是他3個月前花了上萬元購買的新機，到家裡要用手機時竟然都找不到，一直撥電話卻都轉入語音信，還因此猜想被偷覺得很心急，趕到住家附近的派出所報案，希望能找到手機，想不到在他要報案時，竟接到另一派出所通知，找到他的手機了。

在蔡男焦急的同時，有好心民眾把他的手機撿到永康龍潭派出所，警方平日就對於手機很有研究，發現是去年中上市的高階手機，價值超過1萬5，認為失主一定很心急，但因蔡男的手機有上鎖，警方無法解鎖，卻發現該款手機有記憶卡插槽，推斷會放照片，因此警方就把男子手機的記憶卡拔出，找到男子照片，並嘗試用平常只拿來掃描真人的警用人臉辨視系統，掃了蔡男的照片，竟然成功找到失主。

警方表示，警用小電腦M-POLICE中「人臉辨識功能」，通常透過掃描人臉，從「身分證」、「國民照片」、及「有前科的嫌疑人」三種分類資料，找到可能的人，但有時資料量大，可跳出20到50筆資料，就必需逐一過濾查出真正的身分。