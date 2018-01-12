一身藥味遭「好鼻師」警盯上 藥頭藏新貨被逮

2018-01-12 22:58

〔記者黃文瑜／台南報導〕「你身上有藥味！」一名72年次的毒品中盤商，剛從大盤手中交易完成，帶著許多新貨要回去賣，行經永康時被永康派出所員警發現其車輛，對他的車牌有印象，懷疑是毒品人口楊男的車，於是將他攔停，男子搖下車窗，警方就聞到他一身「藥味」，決定要查毒，經過男子同意後進行搜查，男子也相當配合，因自認自己藏的地方安全，想不到警方在他車上，找到毒品咖啡包19包及一粒眠33顆。

永康警方執行巡邏勤務時，發現前方車輛疑為毒品人口楊男的車，於是將楊男攔停路邊，楊男窗戶一開，警方就聞到楊男身上散發出特殊的「毒品味」，因此對男子進行搜查，楊男嘴上說自己身上沒有毒品，也大方讓警方在他車內進行搜查，還邊說「真的沒有毒啦！」但警方不放棄憑經驗繼續找，最後在椅套的夾層找到黏得很牢固的大量毒品，讓楊男啞口無言，被帶回警局。

警方表示，每種毒品都有一種味道，並且在身上怎麼洗都洗不掉，有些味道很細微不一察覺，有時也很難形容這些味道像什麼，「但查毒除了搜，也要靠聞」。

楊男向警方供稱，毒品都是自己要使用的，但毒品量大加上他身上有巨額現金，警方推斷男子應是剛從市區進貨，要回居住地分毒，但男子矢口否認販賣，也沒有其它藥腳指認，最後將他依毒品相關法規移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆