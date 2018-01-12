棕髮辣妹搶銀行？「士林吳慷仁」反串體檢防搶SOP啦

2018-01-12 22:32

［記者陳恩惠／台北報導］瑞興商業銀行台北市士林分行今天（12日）下午再度有蒙面歹徒侵入，「砰」的一聲震撼彈巨大的聲響與煙霧，瞬間在營業大廳內漫延，一名身形窈窕的長棕髮辣妹舉起手中長槍，以男子的鴨嗓喊出「搶劫，不要動！」劫走現金往外逃逸，士林警分局員警據報趕抵及時攔截，順利將男扮女裝的搶匪逮捕。

免驚啦！這是士林警方實施金融機構防搶演練，過程逼真，讓現場洽辦業務的民眾一度驚呼，以為再遇搶劫。

去年9月20日午後，瑞興銀行士林分行遭曾經行搶過郵局的男子林修平，持刀威脅女行員搶得30萬元現金逃逸，雖然22小時內就落網，士林警方對於民營銀行的保全設施仍不放心，今天下午特地由有「士林吳慷仁」之稱的偵查隊分隊長黃紹宸，戴上棕色波浪長捲髮，穿上駝色長風衣、窄管褲及麂皮長靴，反串成吸睛又令人分心的辣妹搶匪，不僅丟擲震撼彈，還手持長槍行搶。

但是在銀行行員機警阻攔，展現自衛編組成效的狀況下，反串辣妹的搶匪被現場大響的警鈴嚇得逃逸，所幸士林分局據報，確認搶匪特徵及逃逸路線，迅速通報線上警網攔截圍捕，成功緝獲搶匪。

士林分局長黃炳訓說，有鑑於外縣市連連發生銀行及銀樓搶案，甚至造成行員死亡，為了避免發生模仿效應，同時嚇阻僥倖心態，特地與銀行暨保全業者聯合舉辦防搶暨攔截圍捕演練，強化警方和金融機構共同的防搶機制。

黃炳訓說，年節將屆，現金使用需求量大增，民眾請儘量使用轉帳方式處理，或是同事、親友陪同領取，以便相互照應，並隨時向當地轄區警察機關申請護鈔以策安全；若不幸發生遇搶，首先應保護自身安全，同時冷靜記下歹徒外貌、衣著特徵、車號、逃逸方向路線，立刻打110報警，以利警方追緝歹徒。