闖紅燈撞死男大生…他5年前也曾酒駕害命

黃姓男子闖紅燈撞死陳姓男大生，黃男家屬到警分局碰巧遇見男大生家人，向家屬鞠躬致歉。（記者王捷攝）

2018-01-12 21:01

〔記者王捷／台南報導〕北部來台南念書的陳姓男大生，為了減輕家中的負擔，在永康打工，9日晚間不幸發生車禍，遭闖紅燈的黃姓駕駛撞死。警方事後發現，黃男在5年前就因為酒駕撞死人，這次又闖紅燈撞死陳男，而黃男家屬到分局處理後續相關事宜時，也向死者家屬鞠躬道歉。

據了解，20多歲的陳男就讀科技大學，今年即將畢業，父母離婚後，他與父親同住，但父親3個月前剛因病過世，只能與爺爺奶奶相依為命。警方指出，陳姓男大生為了減輕家中負擔，在永康打工，9日他與女友約在百貨公司見面，但疑似打工延誤了時間，可能不捨得女友等待，一路上騎車相當快。

40多歲的黃男有酒駕前科，5年前曾酒駕撞死人，如今又闖紅燈撞上陳姓男大生，由於兩案剛好超過5年又幾天，沒有累犯問題，否則會加重其刑。

9日晚間10點多，陳姓男大生行經十字路口時，只差不到500公尺就到與女友相約的百貨公司，但當天寒冷夜雨視線不佳，陳男闖了黃燈疑，黃男駕駛轎車也在綠燈還沒亮前闖了紅燈，攔腰撞上陳男。

據了解，當時陳男在現場失去呼吸心跳，疑似臟器碎裂，急救人員CPR時，血泡從陳男口腔湧出，到院前就宣布急救無效，陳男的車子則被撞到對折。

陳姓男大生家屬到場後相當難過，陳男的爺爺哽咽，泣不成聲，女友聞訊也在警所流淚滿面，翌日黃男家屬在警方陪同下到分局處理後續事宜，碰見陳男家屬，雙方都相當難過，黃男家屬也向陳家人鞠躬致歉。目前警方將往過失致死罪偵辦。

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