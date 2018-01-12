龍發堂住持、監院列被告 因疫情申報不實

檢方今天指出，龍發堂住持釋心善、監院釋心賢與溫姓特約醫師轉列被告並諭令各30萬元交保，主要與該堂去年爆發阿米巴疫情、結核病群聚感染，疫情申報不實有關。而溫姓特約醫師列被告，則與開立的死亡證明死因和病歷不符，涉嫌業務登載不實罪嫌。（資料照，記者黃佳琳攝）

2018-01-12 14:25

〔記者黃建華／高雄報導〕收容精神病患的龍發堂，近8年異常死亡97人，昨被高雄地檢署搜索後，檢方今天指出，龍發堂住持釋心善、監院釋心賢與溫姓特約醫師轉列被告並諭令各30萬元交保，主要與該堂去年爆發阿米巴疫情、結核病群聚感染，疫情申報不實有關。而溫姓特約醫師列被告，則與開立的死亡證明死因和病歷不符，涉嫌業務登載不實罪嫌。

檢方調查，高雄市衛生局於2017年7月間接獲龍發堂發生阿米巴性痢疾之通報後，旋要求龍發堂提供該堂堂眾名冊、樓層平面圖等相關資料，並派員前往訪查要求改善基礎衛生設施，惟被告許姓監院、李姓住持疑似於同年9月12日製作不實之堂眾名冊及樓層平面圖持交高市衛生局，並向不知情之該局承辦人員謊稱傳染病疫情「首例」係居住在該處2樓之堂眾，疑涉有刑法偽造文書及違背關於預防傳染病所公布之檢查法令等罪嫌。

此外，龍發堂之堂眾於去年10月間，經人發現遭人以鐵鍊鎖在床架上，剝奪該堂眾之行動自由，此部分許姓監院、李姓住持疑涉有刑法妨害自由罪嫌。

另經檢察官調取相關資料比對後發現，被告溫姓醫師就許姓監院、李姓住持送往溫姓被告所經營醫院治療之堂眾之死亡個案，疑似有死亡證明書上記載之死亡原因與病歷記載內容不符之情形，認為溫姓被告疑涉有業務登載不實文書罪嫌。

雄檢檢察官本次傳喚龍發堂內之工作人員到案說明，為維護堂眾日常生活作息及避免恐慌，於行動前已商請高雄市警局湖內分局、高雄市衛生局協調調派人力在龍發堂內支援，使堂眾能得到妥善之照顧。