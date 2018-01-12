包庇走私漁船「賺外快」 海巡署士官長收押

2018-01-12 14:10

［記者楊政郡／台中報導］海巡署再爆發包庇漁船走私弊案，台中地檢署與廉政署11日搜索「海巡署中部地區巡防局第3總隊外埔漁港安檢所」辦公室，追查官員疑似接受業者賄款，涉嫌洩漏勤務表值班資訊，讓有走私之虞的船隻在特定人員站哨時間進港，然後在安檢時「放水」，檢方兵分多路，搜索涉案士官長、海巡隊員、船東、私梟處所等地點，訊後簡姓士官長依貪污治罪條例等罪向法院聲押獲准，蔡、郭、陳等業者各以3至10萬元交保。

海巡署新竹機動查緝隊105年12月29日於台中梧棲漁港查獲漁船走私中國香菇乙批，偵辦中意外發現簡姓士官長與走私犯嫌過從甚密，主動報請廉政署立案偵辦，11日由台中地檢署與廉政署指揮南投縣調查站、廉政署中區調查組與中部地區巡防局台中機動查緝隊，展開搜索調查，發現簡士官長從105至106年間，涉嫌洩漏勤務表值班資訊給蔡姓、郭姓、陳姓等船東或走私業者，告知他會在何時值班，要走私就找這些時間進來。

11日檢警搜索「海巡署中部地區巡防局第3總隊外埔漁港安檢所」簡姓士官長辦公室（簡原在梧棲安檢所服役，事發後調往外埔安檢所），及多家相關漁船船主、船長、船員等進逕行搜索調查，懷疑簡姓士官長每次放水收受數萬不等現金，當作賺外快。

蔡、郭、陳等人以通訊軟體LINE與簡士官長聯繫，士官長則透露值班資訊，讓業者在他值班之際走私，通常走私中國的香菇、魚貨等等，事後回贈他適當「報酬」。檢調指出，被告等人涉及貪污治罪條例及懲治走私條例等罪。