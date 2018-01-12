高雄男子酒駕拒檢 逆向連撞2人傷

2018-01-12 13:37

〔記者黃建華／高雄報導〕一名鄭姓男子今天上午8時50分駕駛借來的白色CLA250賓士車，行經高雄市七賢二路近中山一路口，因未繫安全帶並抽菸，交大機動分隊加以攔檢，鄭男拒檢加速逃離，不但撞傷陳姓女路人肇逃，還在六合、民族路口撞到對向汽車，造成連環撞，最後被交警逮捕，酒測值高達0.64MG/L，訊後依公共危險、肇逃罪嫌送辦。

交大指出，今天上午執行巡邏取締酒駕勤務，於8時50分許於七賢二路近中山一路口，發現一輛白色賓士自小客車由西向東行駛，駕駛有未繫安全帶並抽菸等違規行為，交大同仁立即尾隨閃燈並鳴警報器，示意其停車受檢，但賓士車未停車並加速離去。

交大一路尾隨，該賓士車逃到七賢二路與忠孝路口碰撞陳姓女路人，致陳女腳部擦傷，但未停車仍繼續加速逃逸，賓士車逃到民族二路北向南行駛右轉六合一路路口時，因失控碰撞對向停等紅燈的轎車，造成李姓駕駛雙腳受傷，並造成李男後方行經該路口由陳姓男子所駕駛的轎車煞車不及追撞。

肇逃賓士駕駛者鄭男當場被逮，經交大酒測，酒測值為0.64MG/L；警方說，鄭嫌所駕駛賓士車輛，係向友人所借，此次拒絶盤查肇事致賓士致車頭全毁，民事部份將付出更大，得不償失，全案現由新興分局依公共危險罪、肇逃等罪嫌偵辦中。

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