惡意訂貨再棄單 司進會：恐涉毀損罪

2018-01-12 13:11

〔記者吳政峰／台北報導〕台南一名男子年初向某家飲料店訂了56杯飲料，卻惡意棄單不取貨，致店家無端受損，叫苦連天，對此，台灣司法人權進步協會今日指出，惡作劇不但不好玩，還可能觸犯「刑法」355條的毀損罪，最高處3年徒刑。

隨著外送業、物流業興起，許多美食均提供外送服務，使得忙碌的現代人即使足不出戶，只要透過電話訂購、網路下單，也能盡情享受美食。

然而有人竟利用這種無須立即付款，來電即可訂購商品的便利，在打電話訂了飲料後竟任意棄單，遇到這種奧客，店家是否真的拿他沒輒呢？

司進會認為，若店家已將餐飲準備妥當，卻因惡意棄單而無法售出，惡作劇者恐已觸犯「刑法」第355條「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，店家可對之提起刑事告訴。

司進會表示，店家亦可依「民法」184條第1項，「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同」的侵權行為，向惡作劇者求償。

至於網購商品到店後，買家卻不付款取貨，致賣家損失運費，司進會認為也有觸法之虞，但前提是要證明買家是「故意」這樣做，才可能構成犯罪。