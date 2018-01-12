與警同行？同人同地同案件 連年同日被逮

2018-01-12 13:06

［記者陳彥廷／屏東報導］「去年的今天…」聽起來很浪漫，不過這名毒蟲騎機車不戴安全帽被警方活逮，警員還沒開口，該毒蟲卻馬上求饒「賣擱抓啊啦！」，警方一聽有異，一查發現該毒蟲已經連兩年的「今天」，在同個路口因為吸毒被攔，且還就是同樣的2位員警動手攔下，路人聞訊直譏，難道是與「警」同行。

「沒想到會這麼巧！」，東港分局東濱所所長郭瑾樺與警員黃彥維日前執行巡邏勤務時，行經東港鎮中正路1段，見到1男子騎乘機車未戴安全帽，且該男子見警時，眼神閃爍馬上把頭偏到一旁不敢與警方對眼，郭謹樺直覺可疑，上前攔查該名男子。

「賣擱抓啊啦！」，該男子見警上前，警方都還沒說話就已開口求饒，希望警方放他一馬，不過警方聞言更感奇怪，調閱刑案紀錄，發現莫男前科累累，更是郭瑾樺和黃彥維1年前搭檔時查獲的毒品人口的莫姓男子，由於設籍高雄的莫男有毒品及竊盜前科，警方在莫男包包內放有1支使用過的針頭，該男承認其為施打毒品海洛因之工具。

莫男供稱，當時在中正路一段的時候就已經認出警方，本來想閃避眼神逃過一劫，哪知道自己會栽在沒戴安全帽，去年的今天也被同組人馬抓到。

警方進一步調查，發現莫男於轄內替人養魚，不僅是由同樣的員警逮捕，更巧的是還是去年今天的同時段及同地點逮捕莫男；警方則直呼「實在太巧了！」，也告誡莫男真的是歹路不可行，警方採集其尿液初步呈毒品海洛因及安非他命陽性反應，經偵詢後全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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