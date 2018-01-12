採購設備用不實發票 中正大學教授緩起訴

2018-01-12 12:44

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國立中正大學戰略暨國際事務研究所宋姓教授，被控申請教育部一項計畫設備補助經費後，指示莊姓女專案工作人員採購該計畫中經費補助項目已刪除的冷氣機，莊女為了核銷，遂與某冷氣公司何姓女業務及配合廠商朱姓會計填製不實的會計憑證，嘉義地檢署認為宋男等4人涉嫌違反商業會計法等罪嫌，由於4人皆認罪，今（12）日將4人緩起訴，但條件是各須向公庫繳交2萬元。

起訴書表示，宋男（61歲）於97年11月經中正大學向教育部申請98年度「建立台灣戰略暨國際事務之教學與研究發展相關設備計畫」設備補助經費，擔任該計畫主持人，宋男於98年申請變更計畫及展延結案日期，經教育部同意後，該計畫經費補助項目已刪除冷氣機。

惟宋男認為，有在教室裝設冷氣機需要，遂指示莊女以該計畫補助經費辦理教室空調設備採購，莊因此接洽冷氣公司何姓業務員，購買日立牌冷氣機，但要求提供金額在10萬元以下，品名為「第二攝影機」及「設備安裝及一年工程到府服務保固」供其核銷，以及與發票內容相同的報價單。

該冷氣公司配合廠商朱姓會計便開立總計9萬8900元發票及與發票內容相同的報價單交予莊女。莊女再將不實發票核銷，案經嘉義縣調查站移送嘉義地檢署偵辦。

起訴指出，宋男等4人涉違反商業會計法填製不實會計憑證罪、行使業務登載不實文書罪及使公務員登載不實罪，宋男、莊女2人分別係中正大學戰略所所長及專案工作人員，為了該所空調設備更新，而貪圖行政便捷，致罹刑章，且無中飽私囊情事，犯後均坦承犯行，深表悔悟，因此給予緩起訴。