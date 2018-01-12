8旬老婦寒流夜走失2夜 躲進未上鎖車內避寒

2018-01-12 11:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市黃姓市民代表、高齡88歲的母親，10日晚上7點從自家出門後走失，因天氣酷寒，警方和地方熱心人士緊急漏夜協尋，今早顏姓男子準備開車，驚訝發現黃奶奶竟坐在他的車子後座，立即通知家屬；雖然近40個小時未進食，所幸老婦人正好躲到未上鎖的車內避寒，身體無恙。

關心老奶奶的市代和地方人士得知消息，這兩天紛紛在臉書多個社團貼文，請大家協尋。

竹北警分局表示，老婦人略有失智狀況、無法言語，10日晚上7點多自縣政十三街出門後，即不見蹤影；因寒流來襲，入夜後氣溫更驟降不到10度，三民派出所接獲報案後，立即調閱周邊路口監視器協尋。

昨晚警方、家屬和熱心人士，除了在住家周邊查看，並沿著豆子埔溪畔擴大尋找，但始終沒有消息；眼看時間越拖越久，對老婦人越不利，家屬焦急萬分。

警方說，顏姓男子的車子停放在縣政十二街靠近光明三街路口，這兩天沒用到車，今早10點許準備開車外出，打開車門一看，竟見老奶奶坐在後座，張大眼睛，手上還拿著外套；原來顏男忘了鎖車門，因為是鄰居認得老奶奶，立即通報家屬和警方。

警方表示，雖然將1天多未進食，幸好老婦人躲進車內避寒，因此精神狀況還可以，家屬感謝各界的協尋，讓老婦人平安回家！尋獲處距離住家僅200公尺，但因車窗玻璃都黏貼隔熱紙，從車外看不進車內，因此路過看不到。