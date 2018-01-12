警方涉酒駕放水 楠梓分局長也被檢方帶回偵訊

2018-01-12 11:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警分局加昌派山所疑關說酒駕電話遭監聽，員警涉嫌酒駕放水，今天上午楠梓警分局遭檢方搜索，分局長陳百祿及交通隊多名員警被帶回偵訊，橋頭地檢署目前仍在偵訊當中。

據了解，去年5月上旬一宗酒駕事故，加昌所員警先到場根據目擊者指證進行訊問，是單純車禍自撞事件，事後由交通隊女警來接手，警方對肇事者進行酒測，但未有酒精反應，不過事後遭人檢舉，該駕駛非肇事人。

但檢方則掌握到疑似關說酒駕電話，懷疑有警察高層介入，並涉嫌放水，全案仍由檢方深入釐清當中。（11:53更新）