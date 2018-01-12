318學運帶記者進立院被訴 林岱樺無罪確定

2018-01-12 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕318太陽花學運期間，民進黨籍立法委員林岱樺因協助日本讀賣新聞記者，進入遭占的立法院議場，與攔阻進場的駐衛警起衝突，被依妨害公務罪嫌起訴，高等法院認定林女無妨害公務罪犯意，今維持一審判決結果，判林女無罪定讞。

檢方起訴指出，林岱樺2014年3月26日上午11時10分，因不滿立法院駐衛警李明哲攔阻僅持臨時採訪證的記者進入議場，雙方起了爭執，她先伸手拉扯警員李明哲，再伸手揮拳推打他胸口，已妨害李明哲執行公務，因此將她起訴。

林岱樺表示，民進黨立法院黨團基於「保護學生」及「保障媒體從業人員採訪新聞自由」的黨團決議，在議場門口輪值，帶領已換得臨時採訪證的日本讀賣新聞攝影記者進入議場，這部分是立法院議事範圍，屬國會自律事項，非司法得介入審查。

林岱樺也認為，李明哲未經院會召喚，即進入議場阻止記者進入，已逾越立法院警衛勤務規則第5條規定，並非合法執行職務，因此她不構成妨害公務。

台北地院認為，立法院內部明文規範，平時持臨時採訪證的記者雖不得進入議場，但那段期間立法院放寬標準，允許立法委員可帶領記者進入議場，而林岱樺會與李明哲爭執，是因帶領記者進入議場而起，也沒達到令李無法抗拒的強暴程度，當天讀賣攝影記者經立委林佳龍到場後，李也允他進入議場採訪，林岱樺行為不構成妨害公務，判她無罪。

全案上訴後，高等法院審理認為，本案不適用於國會自律的或立委言論免責權，司法機關可介入審查，而李明哲當時是依法執行職務。林岱樺當時雖然有刑法第135條的強暴行為，但她主觀上並不是要妨害李明哲執行職務，她是認為受到民進黨立院黨團指派值勤，任務包括保護學生、帶記者進入會場，因為李明哲不肯讓她帶記者進入會場，才會和李起衝突，並非故意要妨害李執行職務，因此今仍判林女無罪，全案定讞。