兩醉男打傷挾持小黃司機 只為去買鹹酥雞

2018-01-12 11:22

［記者楊政郡／台中報導］許、林兩位「天才兄弟」！酒後搭上計程車，竟突然從後座控制陳姓駕駛，以斧頭敲傷頭部，讓陳僅靠一手駕駛到後庄路某鹹酥雞攤位，林先下車買鹹酥雞1包，回來準備接手控制陳，讓許下車也去買自己的鹹酥雞，陳姓司機趁機脫逃並報警，檢察官原依加重強盜罪起訴，台中地院法官依妨害自由及傷害罪判3、4月徒刑，得易科罰金共需21萬元。

判決書指出，105年12月某日晚間11時許，許、林兩人在市府路某小吃店喝酒後，搭上陳姓計程車司機的車子，指示司機開往北屯區中清路與后庄路口，但兩人僅因營業小客車上不斷傳來無線電派車系統的聲響，兩人都幾分醉意，引發情緒煩躁，許竟突然從後座勒住陳姓司機脖子，林也幫助拉住陳安全帶，還壓制陳的右手，讓陳僅剩左手可以握住方向盤開車，為了讓陳繼續開車，陳在抵抗時，許竟拿出斧頭，敲了陳某的頭造成幾處開放性傷口。

所幸傷勢不算嚴重，陳應要求繼續開車到達目的地，許、林要下車買鹹酥雞，兩人議定個人買個人的，由林先下車，許在車上繼續控制陳，林買了一包回到車子旁準備接手控制陳，讓許下車去買，此時機警的陳姓司機發現空檔，伺機脫逃，隨即報警處理。

法官認為，檢方起訴書提到被告拿走車上零錢及強索2000元財物，審理中陳說他沒看到兩人有抓走零錢，他也不知零錢有無短少，至於強索兩千元也沒聽到不給會怎樣，報案第一時間警訊中，陳都未提及強索2000元及抓走零錢等強盜行為，此部分證據不足。被告控制被害人行動自由約20分鐘，讓他們去買鹹酥雞，依妨害自由等罪判許4月、林3月徒刑，得易科罰金。

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