三重公寓火警 藝人康龍妻一度命危、一家5人傷

2018-01-12 10:58

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕新北市三重區今天清晨6時許傳出公寓火警，後來發現屋主鄭啟鎮就是資深藝人康龍，其妻子萬里鳳一度命危，一家祖孫三代5人受傷。

消防單位調查，這起火警發生在三重區車頭路街一棟公寓3樓，65歲鄭啟鎮（康龍）、56歲萬里鳳夫妻2人與3歲孫子住在3樓（起火戶）、4樓居住謝姓鄰居祖孫，康龍媳婦與剛出生5個月的小孫子住在5樓。

今晨傳出火警後，消防人員到場，陸續在公寓3樓救出鄭啟鎮夫妻及3歲孫子等3人、4樓救出一對祖孫、5樓救出康龍媳婦及一名男嬰，其中3樓的萬里鳳一度命危，送醫後救活轉院，而在5樓的鄭家媳婦為保護襁褓中的5個月男嬰，獲救時也昏迷；消防、警方調查，3樓起火戶中臥室失火，疑為電暖器取暖引發火勢，起火原因仍待進一步調查。

消防局今天上午6時24分獲報該處火警，到場時發現竄出火煙，當時康龍發現失火，先呼喊56歲妻子萬里鳳名字，隨後不顧燒傷，帶著3歲孫子逃下1樓，消防員到場時，鄭男告知妻子、媳婦與小孫子各在3、5樓，消防員上樓搜索人命，分別在3樓房內，救出失去生命徵象的萬里鳳、引導4樓一對祖孫逃出，更在5樓救出昏迷的42歲鄭家媳婦及5個月的小孫子。

消防局第三大隊說6時24分獲報，6點51分撲滅火勢，6點54分在起火戶臥室發現命危的萬里鳳，初步發現為臥室起火，燃燒面積約9坪；其中萬里鳳到院前失去生命徵象，送往市立三重醫院恢復生命徵象，轉送內湖三總；3歲的鄭姓孫子額頭、中指2％、1％燒燙傷，送往台北市新光醫院、鄭啟鎮臉部、雙手1-2度燒燙傷，送台北市馬偕，因喉頭水腫，院方予以預防性插管。

5樓的鄭女嗆傷昏迷、她懷中的5個月男嬰意識清醒，臉部有碳粒；4樓的27歲謝姓男子輕微嗆傷。（12：17更新）